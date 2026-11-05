Ruptură la Cluj în interiorul PNL, după ce Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia partidului. Boc: "Nu am fost și nu sunt un susținător al postărilor sale publice"

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat o delimitare publică categorică de mesajele și atacurile lansate pe rețelele sociale de către președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Reacția edilului survine imediat după ce Tișe și-a anunțat oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal la viitorul Congres, poziție din care a criticat dur direcția în care premierul Ilie Bolojan conduce partidul și activitatea ...

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