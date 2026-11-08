Rusia a confiscat sute de hoteluri și stațiuni ucrainene. Un proprietar a dat Kremlinul în judecată

Rusia a confiscat sau a identificat pentru confiscare sute de hoteluri și stațiuni de pe litoralul Mării Azov, după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Printre proprietățile preluate se numără și hotelul „Admiral”, construit de la zero de omul de afaceri ucrainean Denys Katyukha. După ce a pierdut afacerea în care investise ani de muncă, acesta a dat în judecată statul rus și a obținut o hotărâre prin care i se acordă despăgubiri de 5,1 milioane de dolari. Știe însă că este puțin probabil să primească vreodată banii, arată Reuters într-un reportaj.

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