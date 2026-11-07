Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, a lovit o grădiniță și mai multe blocuri de locuințe

Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 noiembrie un atac cu cel puțin șase rachete balistice asupra Ucrainei. Trei persoane au fost rănite la Kiev, inclusiv copii. Clădirea unei grădinițe cu două etaje a fost complet distrusă, iar mai multe blocuri din zonă au fost avariate. Autoritățile ucrainene au declanșat alarmele de raid aerian pentru întreaga capitală.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗