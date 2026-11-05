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Politică

Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental. Alte două aparate rusești se apropie de o nouă țintă

g Scris de gabriela mănăilescu
Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental. Alte două aparate rusești se apropie de o nouă țintă
Aosom
Un satelit militar rusesc s-ar fi apropiat la doar câteva sute de metri de un aparat spațial comercial occidental, într-o manevră descrisă de un expert drept o posibilă simulare de atac. Între timp, alte două vehicule rusești se îndreaptă spre un al doilea satelit al aceleiași companii.

Sursa: Realitatea

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