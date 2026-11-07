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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rusia ar pregăti noi lovituri asupra energiei și podurilor din Ucraina. Ce a cerut Zelenski partenerilor înaintea negocierilor de la Abu Dhabi (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Rusia ar pregăti noi lovituri asupra energiei și podurilor din Ucraina. Ce a cerut Zelenski partenerilor înaintea negocierilor de la Abu Dhabi (Cotidianul)
Aosom
Declarația vine înaintea unei întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, programată pentru 10 și 11 (…)

Sursa: Ziar.com

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