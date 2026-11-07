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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rusia atacă Kievul cu rachete balistice, cu patru zile înaintea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi

i Scris de iulia horovei
Rusia atacă Kievul cu rachete balistice, cu patru zile înaintea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi
Aosom
Rusia a lansat cel puțin șase rachete balistice asupra Kievului în noaptea de 6 spre 7 noiembrie, rănind cinci persoane, inclusiv un copil.

Sursa: Dcnews

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