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Politică

Rusia conduce construcția reactoarelor nucleare la nivel mondial. „Extrem de problematic în actualul context geopolitic”

s Scris de sabrina saghin
Rusia conduce construcția reactoarelor nucleare la nivel mondial. „Extrem de problematic în actualul context geopolitic”
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Rusia domină pe plan global construirea de reactoare nucleare prin firma de stat Rosatom, conform studiului: „World Nuclear Industry Status Report", prezentat marţi la Berlin de o organizaţie anti-nucleară, transmite DPA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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