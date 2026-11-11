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Politică

Rusia declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, ca răspuns la o măsură similară a Chișinăului

n Scris de narcis ghiurca
Rusia declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, ca răspuns la o măsură similară a Chișinăului
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Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat marți, 10 noiembrie, la Ministerul rus de Externe, unde a fost informat că Moscova a declarat persona non grata un angajat al ambasadei Republicii Moldova.

Sursa: Adevarul

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