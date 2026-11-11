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Politică

Rusia expulzează un diplomat moldovean

r Scris de redactor, roxana popa
Rusia expulzează un diplomat moldovean
Aosom
Moscova spune că a luat măsura ca răspuns la decizia Chişinăului de a declara persona non grata, pe 23 octombrie, un angajat al Ambasadei Rusiei

Sursa: Stiri Pe Surse

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