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Politică

Rusia expulzează un diplomat moldovean de la Moscova

d Scris de dcnews
Rusia expulzează un diplomat moldovean de la Moscova
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Rusia a anunțat expulzarea unui diplomat moldovean, ca răspuns la o măsură similară luată împotriva unui angajat al ambasadei Rusiei în Republica Moldova la sfârșitul lunii octombrie, în urma prăbușirii unei drone.

Sursa: Dcnews

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