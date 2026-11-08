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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rusia, gata să răspundă simetric dacă UE trimite o misiune în Marea Neagră. Rezoluția Parlamentului European reflectă dorința UE de a livra arme Kievului

e Scris de e-politic ro
Rusia, gata să răspundă simetric dacă UE trimite o misiune în Marea Neagră. Rezoluția Parlamentului European reflectă dorința UE de a livra arme Kievului
Aosom
Încercarile de a pune in aplicare rezoluția Parlamentului European (PE) privind desfașurarea unei misiuni militare navale a Uniunii Europene in

Sursa: Ziuanews.ro

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