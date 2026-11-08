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Politică

Rusia îl celebrează pe fostul șef al spionajului Stasi. Markus Wolf a fost „omul fără chip” pentru serviciile secrete occidentale

ș Scris de ștefana radu
Rusia îl celebrează pe fostul șef al spionajului Stasi. Markus Wolf a fost „omul fără chip” pentru serviciile secrete occidentale
Aosom
Rusia a amplasat o placă comemorativă în memoria fostului șef al spionajului est-german, Markus Wolf, ai cărui agenți au contribuit la plecarea din funcție a cancelarului vest-german Willy Brandt, potrivit DPA.

Sursa: Digi24

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