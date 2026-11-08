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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rusia lovește fără oprire infrastructura energetică a Ucrainei. Probleme mari în două regiuni după noile atacuri

g Scris de george sîrbu
Rusia lovește fără oprire infrastructura energetică a Ucrainei. Probleme mari în două regiuni după noile atacuri
Aosom
Noi atacuri rusești în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva infrastructurii energetice din Ucraina au lăsat fără curent electric sute de mii de consumatori din regiunile Dnipropetrovsk și Harkiv, au anunțat duminică autoritățile și furnizorul ucrainean de energie, potrivit AFP. Noile atacuri Ucraina se pregătește să înfrunte o nouă iarnă de război deosebit de grea, …

Sursa: Hotnews

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