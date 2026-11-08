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Politică

Rusia sapă tuneluri pe malul ocupat al orașului Herson, ucrainenii le caută zi și noapte

v Scris de viorica marin
Rusia sapă tuneluri pe malul ocupat al orașului Herson, ucrainenii le caută zi și noapte
Aosom
Rusia sapă tuneluri ca să se poată deplasa pe sub spațiul aerian controlat de Ucraina. Pasaje subterane de până la 150 de metri lungime trec acum prin 20-30% din malul stâng ocupat al regiunii Herson.

Sursa: Adevarul

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