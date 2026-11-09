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Politică

Rusia și Ucraina par a fi ceva mai flexibile privind schimbul de teritorii. Se poartă negocieri intense la Abu Dhabi

a Scris de alexandra pricop
Rusia și Ucraina par a fi ceva mai flexibile privind schimbul de teritorii. Se poartă negocieri intense la Abu Dhabi
Aosom
Rusia cât şi Ucraina manifestă o anumită flexibilitate în privat referitor la o posibilă schimbare de teritorii

Sursa: Stiri Pe Surse

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