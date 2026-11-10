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Politică

Rusia și Ucraina reiau negocierile de pace la Abu Dhabi, sub medierea SUA; garanțiile de securitate, teritoriile ocupate și securitatea Mării Negre, printre principalele teme (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Rusia și Ucraina reiau negocierile de pace la Abu Dhabi, sub medierea SUA; garanțiile de securitate, teritoriile ocupate și securitatea Mării Negre, printre principalele teme (Financial Intelligence)
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Rusia și Ucraina reiau marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, negocierile pentru încheierea (…)

Sursa: Ziar.com

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