 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră

m Scris de mihai cistelican
Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră
Aosom
Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale au lovit o navă de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech