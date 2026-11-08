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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rusia vorbește deja de o nouă împărțire a sferelor de influență, cu SUA și China: „Mai important decât pacea în Ucraina!”

m Scris de mihai cistelican
Rusia vorbește deja de o nouă împărțire a sferelor de influență, cu SUA și China: „Mai important decât pacea în Ucraina!”
Aosom
Un înalt oficial rus crede că împărţirea sferelor de influenţă între Rusia, SUA şi China este mai importantă decât pacea în Ucraina.

Sursa: Stiri Pe Surse

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