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Politică

Rușii ar putea avea nevoie de viză pentru a intra în Moldova. Ce pregătește Chișinăul în plin proces de aderare la UE

g Scris de gabriela mănăilescu
Rușii ar putea avea nevoie de viză pentru a intra în Moldova. Ce pregătește Chișinăul în plin proces de aderare la UE
Aosom
Vizele pentru cetățenii ruși ar putea deveni obligatorii în Republica Moldova, dacă apropierea de Uniunea Europeană va impune alinierea politicii de intrare în țară la standardele europene. Premierul Vasile Tofan a explicat în ce condiții ar putea fi luată decizia.

Sursa: Realitatea

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