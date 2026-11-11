S-a aflat ce i-a scris Trump lui Biden în scrisoarea secretă lăsată la Casa Albă

Politică

Congresul SUA a blocat inițiativa de punere sub acuzare a șefului Pentagonului / Reacția lui Donald Trump 11 Nov 2026

Atac cu drone ucrainene la Marea Baltică! Portul utilizat de 'flota fantomă' a Rusiei este în flăcări 11 Nov 2026

Scenariul care sperie Europa: Șanse mari ca Franța să fie condusă de extremă după plecarea lui Macron 11 Nov 2026

Trump și Putin în căutarea păcii în războiul din Ucraina. De ce Rusia semnalează o flexibilitate neobișnuită la negocieri 11 Nov 2026

'Și eu pot să desenez că ocup toată Rusia': Reacție dură a lui Zelenski după ce rușii au susținut în cadrul negocierilor de pace că dețin controlul a unei jumătăți din Donbas 11 Nov 2026