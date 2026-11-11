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Politică

S-a aflat ce i-a scris Trump lui Biden în scrisoarea secretă lăsată la Casa Albă

d Scris de daniel mihai dragomir
S-a aflat ce i-a scris Trump lui Biden în scrisoarea secretă lăsată la Casa Albă
Aosom
Află ce i-a scris Donald Trump lui Joe Biden în scrisoarea secretă lăsată la Casa Albă în 2021, dezvăluită în noua carte de memorii a democratului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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