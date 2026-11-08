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Politică

„S-a făcut purtătorul de cuvânt al Kremlinului”. Candidatul stângii radicale franceze Jean-Luc Mélenchon, criticat pentru afirmațiile despre Ucraina

v Scris de viorela marin
„S-a făcut purtătorul de cuvânt al Kremlinului”. Candidatul stângii radicale franceze Jean-Luc Mélenchon, criticat pentru afirmațiile despre Ucraina
Aosom
Liderul partidului Franța Nesupusă (France Insoumise, stânga radicală), Jean-Luc Melenchon „s-a făcut pur și simplu purtătorul de cuvânt al Kremlinului” după ce a afirmat că este necesară o consultare a populației din Donbas – regiunea din estul Ucrainei ocupată în mare parte de ruși – cu privire la viitorul acesteia, a acuzat duminică ministrul francez …

Sursa: Hotnews

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