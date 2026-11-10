„Să prezinte documentele”. AUR reacționează după ce Nicușor Dan a spus că venirea partidului la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară

AUR a lansat o serie de critici la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a declarat marți seara, într-o amplă conferință de presă la Palatul Cotroceni, că venirea partidului la guvernare ar fi dus, într-o săptămână, la retrogradarea ratingului de țară. Reprezentanții AUR susțin că avertismentele agențiilor de rating vizează deficitul bugetar, datoria publică și instabilitatea politică acumulate în timpul guvernărilor anterioare și îl acuză pe șeful statului că apără partidele responsabile pentru situația economică a României.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗