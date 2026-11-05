📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Campania „EuropAEacasă” ajunge astăzi, 5 noiembrie, în comuna Sadu. Evenimentul, organizat de Europe Direct Regiunea Centru și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, va avea loc de la ora 15:30, în sala de sus […] The post SADU: Europa vine mai aproape de comunitate. Întâlnire despre fonduri europene și oportunități de dezvoltare, astăzi appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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