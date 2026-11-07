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Politică

Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu

m Scris de monica vasilescu
Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu
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România are un nou Guvern de aproape două săptămâni. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit în jurul PSD, care a preluat cele mai multe portofolii, în timp ce PNL și UDMR au ales să nu participe la guvernare, dar au contribuit la învestirea noului cabinet prin voturile din Parlament. USR a rămas în opoziție și nu a oferit niciun sprijin noului Executiv.

Sursa: Ziare

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