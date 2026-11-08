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Politică

Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu

e Scris de e-politic ro
Salariile noilor miniștri PSD. Cât îi costă pe români lunar oamenii din Guvernul Luca Niculescu
Aosom
Romania are un nou Guvern de aproape doua saptamani. Executivul condus de independentul Luca Niculescu a fost construit in jurul PSD, care a preluat c

Sursa: Ziuanews.ro

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