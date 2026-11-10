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Politică

Salbă de locțiitori. Luca Niculescu a numit șefi interimari la 5 autorități din subordinea Guvernului

i Scris de ionel dancu
Salbă de locțiitori. Luca Niculescu a numit șefi interimari la 5 autorități din subordinea Guvernului
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Premierul Luca Niculescu a instalat în funcție, luni și marți, o serie de funcționari la conducerea interimară a unor agenții din subordinea Guvernului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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