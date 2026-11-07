Pe 7 noiembrie, în Sâmbăta Morților, cunoscută în tradiție drept Moșii de toamnă, românii îi pomenesc pe cei adormiți din neam. The post Sâmbăta Morților. Ce se dă de pomană și ce înseamnă grâul, coliva și colacii appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗