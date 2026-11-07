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Politică

Sâmbăta Morților. Ce se dă de pomană și ce înseamnă grâul, coliva și colacii

l Scris de liliana pîrcalabu
Sâmbăta Morților. Ce se dă de pomană și ce înseamnă grâul, coliva și colacii
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Pe 7 noiembrie, în Sâmbăta Morților, cunoscută în tradiție drept Moșii de toamnă, românii îi pomenesc pe cei adormiți din neam. The post Sâmbăta Morților. Ce se dă de pomană și ce înseamnă grâul, coliva și colacii appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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