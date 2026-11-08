Interdicția UE pe gazul lichefiat rusesc din 2027 îi eliberează pe ruși de contractele ieftine semnate cu Total și Naturgy. Gazul de la Yamal LNG poate merge în Asia la prețul pieței, în timp ce Europa intră în iarnă cu cele mai mici rezerve din 2013. The post Sancțiunea UE care umple buzunarele Moscovei: gazul rusesc promis Europei la 25-27 de euro poate fi revândut în Asia la un preț de patru ori mai mare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗