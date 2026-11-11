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Politică

Sancțiuni pe termen nelimitat - Destinația de lux interzisă turiștilor israelieni

g Scris de george traicu
Sancțiuni pe termen nelimitat - Destinația de lux interzisă turiștilor israelieni
Aosom
Maldive interzice permanent accesul cetățenilor israelieni în acest arhipelag turistic de lux, potrivit unei declarații emise de biroul președintelui Mohamed Muizzu.

Sursa: Stiri Pe Surse

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