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Politică

Sancțiuni uriașe în UE: TikTok riscă o amendă record pentru că pune în pericol sănătatea mintală a tinerilor

r Scris de redacția jurnalul
Sancțiuni uriașe în UE: TikTok riscă o amendă record pentru că pune în pericol sănătatea mintală a tinerilor
Aosom
Comisia Europeană a stabilit preliminar că platforma TikTok încalcă legislația comunitară. Potrivit agenției dpa, investigația arată că rețeaua de socializare își expune constant utilizatorii la conținut nociv, capabil să le afecteze starea de spirit și sănătatea mintală.

Sursa: Jurnalul Ro

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