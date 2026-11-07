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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Șansele ca România să aibă un președinte de la UDMR. „La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele”

c Scris de catalina sirbu
Șansele ca România să aibă un președinte de la UDMR. „La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele”
Aosom
Senatorul UDMR Tánczos Barna a afirmat că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât începe să aibă speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte.

Sursa: Ziare

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