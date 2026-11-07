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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Șansele unei alianțe PNL-USR la alegeri. Bogdan Chirieac: Vor profita de votul negativ acordat actualei guvernări

i Scris de iulia horovei
Șansele unei alianțe PNL-USR la alegeri. Bogdan Chirieac: Vor profita de votul negativ acordat actualei guvernări
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Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat șansele alianței PNL-USR la următoarele alegeri parlamentare, organizate în anul 2028.

Sursa: Dcnews

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