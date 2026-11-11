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Politică

„Șantaj politic” și practici iliberale în PNL - Cătălin Predoiu compară situația liberalilor cu prăbușirea PNȚ-CD

f Scris de florin pușcaș
„Șantaj politic” și practici iliberale în PNL - Cătălin Predoiu compară situația liberalilor cu prăbușirea PNȚ-CD
Aosom
Fostul ministru Cătălin Predoiu lansează un atac dur la adresa conducerii PNL, după decizia Biroului Politic Național de a le acorda un ultimatum de zece zile liberalilor care au contestat în instanță hotărârile partidului

Sursa: Stiri Pe Surse

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