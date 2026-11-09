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Politică

SĂRĂCIA NU E LA FEL PENTRU TOȚI! De la București până în Buzău, contribuabilul a devenit sponsorul permanent al incompetenței, fără drept la explicații. JUSTIȚIABILII ÎȘI RECÂȘTIGĂ DREPTATEA, IMAGINEA ȘI, UNEORI, BANII, ÎN TIMP CE CONTRIBUABILII PLĂTESC GREȘELILE… ALTORA!

i Scris de iulian gavriluta
SĂRĂCIA NU E LA FEL PENTRU TOȚI! De la București până în Buzău, contribuabilul a devenit sponsorul permanent al incompetenței, fără drept la explicații. JUSTIȚIABILII ÎȘI RECÂȘTIGĂ DREPTATEA, IMAGINEA ȘI, UNEORI, BANII, ÎN TIMP CE CONTRIBUABILII PLĂTESC GREȘELILE… ALTORA!
Aosom
Există o Românie care strânge cureaua și o Românie care îi spune să o strângă. Există oameni care numără fiecare leu înainte să ajungă la casă, pensionari care își împart pensia între medicamente și facturi, familii care renunță la lucruri elementare pentru a putea trece de la o lună la alta. Și există o altă […]

Sursa: News Buzau

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