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Politică

Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Ce generație este considerată cea mai afectată în prezent SONDAJ

o Scris de oana ababei
Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Ce generație este considerată cea mai afectată în prezent SONDAJ
Aosom
Aproape șase din zece români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea decât cea pe care o trăiesc ei în prezent. În același timp, peste jumătate dintre respondenți cred că toate categoriile de vârstă se confruntă cu dificultăți aproximativ egale în România.

Sursa: Adevarul

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