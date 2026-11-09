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Politică

Satul care a închis ușa minerilor: Rășinari, vot zdrobitor împotriva carierei de 25 de milioane de euro

r Scris de redacția jurnalul
Satul care a închis ușa minerilor: Rășinari, vot zdrobitor împotriva carierei de 25 de milioane de euro
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Locuitorii comunei Rășinari din județul Sibiu au respins aproape în unanimitate ideea exploatărilor miniere pe teritoriul localității. La referendumul local de duminică, 8 noiembrie, 98,43% dintre cei care au votat au ales „Nu”. Cifrele sunt publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Sursa: Jurnalul Ro

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