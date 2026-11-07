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Politică

Satul din lume unde femeile trăiesc cel mai mult: „Au sărbătorit 14 centenare în ultimii 4 ani”

m Scris de mihai toma
Satul din lume unde femeile trăiesc cel mai mult: „Au sărbătorit 14 centenare în ultimii 4 ani”
Aosom
Cercetătorii au identificat satul Bottidda din nordul Sardiniei, Italia, ca potențială „zonă albastră” datorită numărului mare de femei centenare. Satul se remarcă printr-o rată de 13,83% a femeilor de peste 70 de ani care ajung la 100 de ani, mult peste media Italiei (3,5%) sau a SUA (3,6%), relatează portalul Xataka.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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