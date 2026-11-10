Savu (Damen), la DefenseRomania Security Dialogue 2026: Peste 100 de milioane de euro investiți la Galați. „Suntem pregătiți!” pentru noile proiecte navale NATO / video
Sursa: DcnewsCitește mai departe la sursa originală
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