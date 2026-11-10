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Politică

Savu (Damen), la DefenseRomania Security Dialogue 2026: Peste 100 de milioane de euro investiți la Galați. „Suntem pregătiți!” pentru noile proiecte navale NATO / video

l Scris de loredana iriciuc
Savu (Damen), la DefenseRomania Security Dialogue 2026: Peste 100 de milioane de euro investiți la Galați. „Suntem pregătiți!” pentru noile proiecte navale NATO / video
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Directorul Damen Naval România dezvăluie proiectele de fregate pregătite la Galați și acuză ignorarea industriei de apărare: „Puteam construi navele la timp”.

Sursa: Dcnews

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