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Politică

Scadal în PNL. Alina Gorghiu: Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu. N-o să mă las şantajată, intimidată

c Scris de cristian matei
Scadal în PNL. Alina Gorghiu: Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu. N-o să mă las şantajată, intimidată
Aosom
Alina Gorghiu, unul dintre liberalii care au contestat în justiţie Congresul PNL, a reacţionat, luni, după decizia luată de conducerea PNL prin care cei care nu renunţă la aceste sesizări vor fi excluşi din grupurile parlamentare ale PNL.

Sursa: Stirile Pro.tv

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