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Politică

Scandal de hărțuire sexuală în armata poloneză: „Nu mai vrei în hambar, primești evaluări slabe”

m Scris de mihai toma
Scandal de hărțuire sexuală în armata poloneză: „Nu mai vrei în hambar, primești evaluări slabe”
Aosom
Un scandal de hărțuire sexuală a fost dezvăluit în Regimentul 23 de Artilerie Silezian din Bolesławiec, Polonia. Sergentul Jarosław J. este acuzat că a abuzat și șantajat o subalternă mai tânără cu 19 ani, forțând-o să întrețină relații intime și amenințându-i cariera militară, potrivit Onet.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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