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Politică

Scandal financiar în Turcia - O aliată a lui Erdogan a fost arestată

g Scris de george traicu
Scandal financiar în Turcia - O aliată a lui Erdogan a fost arestată
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Fatma Betul Sayan Kaya, o aliată apropiată de cursă lungă a preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan şi fostă vicepreşedintă a Partidului său Justiţie şi Dezvoltare (AKP), a fost arestată în cadrul scandalului legat de piaţa fondurilor de investiţii, ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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