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Politică

Scandal în PNL după ultimatumul lui Bolojan. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îl pun la zid pe liderul liberal

d Scris de dana bărăgan
Scandal în PNL după ultimatumul lui Bolojan. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îl pun la zid pe liderul liberal
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Tensiunile din interiorul PNL continuă după ce conducerea partidului a decis să le acorde un termen de 10 zile parlamentarilor care au deschis acțiuni în instanță împotriva formațiunii pentru a renunța la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. După ce Alina Gorghiu a criticat public măsura și l-a acuzat pe Ilie Bolojan de presiuni, senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat, transmițându-i liderului liberal că nu se lasă intimidată și că nu va renunța la dreptul de a se adresa justiției.

Sursa: Realitatea

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