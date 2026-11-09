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Politică

Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE

o Scris de oana ababei
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Aosom
Sunt tensiuni puternice în interiorul Partidului Național Liberal, unde Hubert Thuma l-a criticat pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, în timpul unei ședințe de partid.

Sursa: Adevarul

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