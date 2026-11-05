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Politică

Scandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca

d Scris de daniela nicolescu
Scandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca
Aosom
Scandal între consilierul președintelui Nicușor Dan și jurnalistul Emilian Isăilă, după ce ziaristul a distribuit, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care i-a numit ”imbecili” pe cei care conduc diplomația română, iar pe Elbridge Colby, adjunctul NATO „papițoi prorus”. Replica lui Marius Lazurca nu a întârziat să apară. Consilierul președintelui a postat un […]

Sursa: Gandul

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