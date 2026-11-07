 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Scandal la nivel înalt în justiție: Curtea de Apel desființează Tribunalul București în cazul Călin Georgescu: "S-a transformat în instantă de apel"

e Scris de e-politic ro
Scandal la nivel înalt în justiție: Curtea de Apel desființează Tribunalul București în cazul Călin Georgescu: "S-a transformat în instantă de apel"
Aosom
Curtea de Apel critica Tribunalul in dosarul Georgescu: Judecatorii invoca autoritatea de lucru judecat pentru menținerea arestarii. Curtea de Apel Bu

Sursa: Ziuanews.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech