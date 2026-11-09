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Politică

Scandal la Teatrul Național. Directorul onorific al instituției, Andrei Șerban, îi cere demisia lui Felix Alexa, după acuzele care i s-au adus (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Scandal la Teatrul Național. Directorul onorific al instituției, Andrei Șerban, îi cere demisia lui Felix Alexa, după acuzele care i s-au adus (Gândul)
Aosom
Director onorific al Teatrului Național, Andrei Șerban îi cere demisia lui Felix Alexa. Este cea (…)

Sursa: Ziar.com

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