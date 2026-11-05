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Politică

Scandal pe tema reformei electorale. Adrian Țuțuianu contraatacă după acuzațiile deputatului USR Alexandru Dimitriu / Șeful AEP pune o întrebare incomodă partidului

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Scandal pe tema reformei electorale. Adrian Țuțuianu contraatacă după acuzațiile deputatului USR Alexandru Dimitriu / Șeful AEP pune o întrebare incomodă partidului
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Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, reacționează la acuzațiile formulate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în legătură cu proiectul de modificare a legislației partidelor politice.

Sursa: Stiri Pe Surse

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