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Politică

Scandal uriaș de spionaj la vârful Nvidia. Șeful gigantului american ar fi avut o relație amoroasă cu o presupusă spioană a Chinei. CIA, implicată în dosar

g Scris de gabriel negreanu
Scandal uriaș de spionaj la vârful Nvidia. Șeful gigantului american ar fi avut o relație amoroasă cu o presupusă spioană a Chinei. CIA, implicată în dosar
Aosom
Scandal de spionaj la vârful Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume. Serviciile de informații americane suspectează că Jensen Huang, directorul executiv al gigantului tehnologic, ar fi avut o relație amoroasă cu o femeie despre care Washingtonul crede că a fost recrutată de serviciile secrete chineze. Informațiile au ajuns la nivelul administrației Trump, iar Congresul american îi cere acum explicații șefului Nvidia, potrivit Financial Times.

Sursa: Mediafax Ro

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