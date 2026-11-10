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Politică

Scandal uriaș în Armata SUA: militar de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

c Scris de cristina stancu
Scandal uriaș în Armata SUA: militar de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei
Aosom
Un militar american cu funcție de conducere în cadrul Armatei SUA a fost arestat în Regatul Unit, fiind suspectat că ar fi colaborat cu serviciile de informații ruse, au anunțat marți autoritățile britanice.

Sursa: Adevarul

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