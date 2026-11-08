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Politică

Scandal uriaș în Italia după ce primarul din Trieste a amenințat protestatarii: „Dacă aruncă petarde, îi împușc în cap”

c Scris de ciprian iana
Scandal uriaș în Italia după ce primarul din Trieste a amenințat protestatarii: „Dacă aruncă petarde, îi împușc în cap”
Aosom
Primarul orașului italian Trieste, Roberto Dipiazza, membru al formațiunii conservatoare Forza Italia, se află în centrul unui scandal național, după ce a lansat amenințări de o violență extremă la adresa unor manifestanți, notează Il Messaggero.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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